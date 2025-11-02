Företagskatalog
Pandora
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Alla Lösningsarkitekt löner

Pandora Lösningsarkitekt Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Lösningsarkitekt in Denmark på Pandora varierar från DKK 874K till DKK 1.22M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pandoras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Vanligt Spann
Möjligt Spann
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Lösningsarkitekt inlämningars hos Pandora för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pandora omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Lösningsarkitekt erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Pandora in Denmark ligger på en årlig total ersättning på DKK 1,224,157. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pandora för Lösningsarkitekt rollen in Denmark är DKK 874,398.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Pandora

Relaterade företag

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Se alla företag ➜

Andra resurser