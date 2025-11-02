Företagskatalog
Pandora
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruutveckling

  • Alla Chef för mjukvaruutveckling löner

Pandora Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Pandora uppgår till $240K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pandoras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Totalt per år
$240K
Nivå
Manager
Grundlön
$180K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$18K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
20 År
Vilka är karriärnivåerna på Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pandora omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruutveckling erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Pandora in United States ligger på en årlig total ersättning på $440,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pandora för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $240,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Pandora

Relaterade företag

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Se alla företag ➜

Andra resurser