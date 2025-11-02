Företagskatalog
Pandora
Pandora Försäljning Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Försäljning in Canada på Pandora varierar från CA$57.6K till CA$81.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pandoras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pandora omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Pandora in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$81,770. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pandora för Försäljning rollen in Canada är CA$57,594.

