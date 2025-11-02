Företagskatalog
Pandora
Pandora Dataanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Dataanalytiker in Panama på Pandora varierar från PAB 39.5K till PAB 55.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pandoras totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Vanligt Spann
Möjligt Spann
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pandora omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Pandora in Panama ligger på en årlig total ersättning på PAB 55,252. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pandora för Dataanalytiker rollen in Panama är PAB 39,534.

