Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Panasonic varierar från $108K per year för L1 till $168K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $156K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panasonics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
