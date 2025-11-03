Företagskatalog
Panasonic
Panasonic Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Panasonic varierar från $108K per year för L1 till $168K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $156K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panasonics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
(Instegsnivå)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Panasonic?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Panasonic in United States ligger på en årlig total ersättning på $224,230. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Panasonic för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $155,000.

Andra resurser