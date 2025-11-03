Företagskatalog
Panasonic
  • Löner
  • Produktchef

  • Alla Produktchef löner

Panasonic Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in United States på Panasonic uppgår till $187K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panasonics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Panasonic
Senior Product Manager
Lake Forest, CA
Totalt per år
$187K
Nivå
L4
Grundlön
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Panasonic?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Panasonic in United States ligger på en årlig total ersättning på $234,900. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Panasonic för Produktchef rollen in United States är $200,000.

Andra resurser