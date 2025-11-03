IT-teknolog-ersättning på Panasonic uppgår till $170K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panasonics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
