Panasonic
  • Löner
  • IT-teknolog

  • Alla IT-teknolog löner

Panasonic IT-teknolog Löner

IT-teknolog-ersättning på Panasonic uppgår till $170K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panasonics totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Panasonic?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Panasonic ligger på en årlig total ersättning på $286,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Panasonic för IT-teknolog rollen är $165,000.

