Palta
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Palta Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Cyprus på Palta uppgår till €71.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Paltas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Palta
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Totalt per år
€71.6K
Nivå
Senior
Grundlön
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Palta?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Palta in Cyprus ligger på en årlig total ersättning på €150,290. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Palta för Mjukvaruingenjör rollen in Cyprus är €71,588.

Andra resurser