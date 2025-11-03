Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Teknisk skribent in United States på Palo Alto Networks varierar från $204K till $296K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Palo Alto Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$232K - $269K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$204K$232K$269K$296K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Teknisk skribent på Palo Alto Networks in United States ligger på en årlig total ersättning på $296,310. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Palo Alto Networks för Teknisk skribent rollen in United States är $204,180.

Andra resurser