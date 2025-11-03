Lösningsarkitekt-ersättning in United States på Palo Alto Networks varierar från $170K per year för Solution Architect till $364K per year för Principal Solution Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $357K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Palo Alto Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
