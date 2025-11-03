Företagskatalog
Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Palo Alto Networks varierar från $180K per year för Software Engineer till $684K per year för Distinguished Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $315K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Palo Alto Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Visa 4 Fler nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Inkluderade titlar

Maskininlärningsingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Site Reliability Ingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Palo Alto Networks in United States ligger på en årlig total ersättning på $684,140. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Palo Alto Networks för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $316,800.

