Produktchef-ersättning in United States på Palo Alto Networks varierar från $243K per year för Product Manager till $506K per year för Distinguished Product Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $348K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Palo Alto Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
