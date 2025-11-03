Företagskatalog
Palo Alto Networks
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • IT-teknolog

  • Alla IT-teknolog löner

Palo Alto Networks IT-teknolog Löner

Medianersättningspaketet för IT-teknolog på Palo Alto Networks uppgår till $157K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Palo Alto Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Palo Alto Networks
Senior Tech Support Engineer
Santa Clara, CA
Totalt per år
$157K
Nivå
L2
Grundlön
$138K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18.8K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Palo Alto Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade IT-teknolog erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

IT-support

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Palo Alto Networks ligger på en årlig total ersättning på $294,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Palo Alto Networks för IT-teknolog rollen är $184,600.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Palo Alto Networks

Relaterade företag

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Se alla företag ➜

Andra resurser