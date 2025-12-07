Företagskatalog
Pagaya
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för datavetenskap

  • Alla Chef för datavetenskap löner

Pagaya Chef för datavetenskap Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för datavetenskap in Israel på Pagaya varierar från ₪912K till ₪1.27M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pagayas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$294K - $356K
Israel
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$271K$294K$356K$378K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Chef för datavetenskap inlämningars hos Pagaya för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Pagaya?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för datavetenskap erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för datavetenskap på Pagaya in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪1,274,810. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pagaya för Chef för datavetenskap rollen in Israel är ₪912,148.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Pagaya

Relaterade företag

  • StashAway
  • M1 Finance
  • Acorns
  • Amount
  • Cyndx
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagaya/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.