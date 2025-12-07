Företagskatalog
Paddle
Paddle Marknadsoperationer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Marknadsoperationer in Sweden på Paddle varierar från SEK 438K till SEK 625K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Paddles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$52.7K - $61.7K
Sweden
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Paddle?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsoperationer på Paddle in Sweden ligger på en årlig total ersättning på SEK 624,768. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Paddle för Marknadsoperationer rollen in Sweden är SEK 437,872.

