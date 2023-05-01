Företagskatalog
Our Next Energy
Our Next Energy Löner

Our Next Energys löner varierar från $176,400 i total ersättning per år för en Maskiningenjör i den lägre delen till $296,510 för en Hårdvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Our Next Energy. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Hårdvaruingenjör
$297K
Maskiningenjör
$176K
Produktdesigner
$245K

Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Our Next Energy är Hårdvaruingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $296,510. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Our Next Energy är $244,800.

