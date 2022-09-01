Företagskatalog
Otter.ai
Otter.ai Löner

Otter.ais löner varierar från $183,600 i total ersättning per år för en Grafisk designer i den lägre delen till $200,500 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Otter.ai. Senast uppdaterad: 9/10/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $201K

Backend-Mjukvaruingenjör

Forskare

Grafisk designer
$184K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Otter.ai omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Otter.ai is Mjukvaruingenjör with a yearly total compensation of $200,500. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Otter.ai is $192,050.

