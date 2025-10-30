Företagskatalog
Orsted
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Orsted Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Poland på Orsted uppgår till PLN 282K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Orsteds totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 282K
Nivå
L5
Grundlön
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Orsted?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Orsted in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 320,208. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Orsted för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 235,439.

