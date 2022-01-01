Företagskatalog
Onfido Löner

Onfidos löner varierar från $110,740 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $195,601 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Onfido. Senast uppdaterad: 11/28/2025

Produktchef
Median $158K
Mjukvaruingenjör
Median $118K
Kundservice
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Chef för datavetenskap
$196K
Datavetare
$128K
Försäljning
$127K
Chef för mjukvaruutveckling
$122K
Teknisk programchef
$121K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Onfido omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Onfido är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $195,601. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Onfido är $124,615.

