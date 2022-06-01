OneSpan Löner

OneSpans löner varierar från $74,304 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $114,192 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på OneSpan . Senast uppdaterad: 11/28/2025