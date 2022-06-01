Företagskatalog
OneMain Financial Löner

OneMain Financials löner varierar från $80,400 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $211,050 för en Finansanalytiker i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på OneMain Financial. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Produktchef
Median $127K
Datavetare
Median $150K
Mjukvaruingenjör
Median $86.8K

Affärsanalytiker
$80.4K
Företagsutveckling
$101K
Dataanalytiker
$85.4K
Finansanalytiker
$211K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på OneMain Financial är Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $211,050. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på OneMain Financial är $100,500.

Andra resurser