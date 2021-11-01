Företagskatalog
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Löner

OMERS Private Equitys löneintervall sträcker sig från $60,300 i total kompensation per år för en Finansanalytiker på den nedre änden till $143,503 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på OMERS Private Equity. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Administrativ assistent
$62.2K
Datavetare
$112K
Finansanalytiker
$60.3K

Marknadsföring
$96.5K
Mjukvaruutvecklare
$75.2K
Chef för mjukvaruutveckling
$144K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på OMERS Private Equity är Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $143,503. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på OMERS Private Equity är $85,853.

Andra resurser