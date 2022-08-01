Omega Healthcare Löner

Omega Healthcares löneintervall sträcker sig från $2,229 i total kompensation per år för en Personal på den nedre änden till $16,535 för en Grafisk designer på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Omega Healthcare . Senast uppdaterad: 8/11/2025