OM1 Löner

OM1s löneintervall sträcker sig från $140,000 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $172,860 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på OM1 . Senast uppdaterad: 8/11/2025