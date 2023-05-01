Företagskatalog
OM1
OM1 Löner

OM1s löneintervall sträcker sig från $140,000 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $172,860 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden.

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $140K
Datavetare
$168K
Programchef
$168K

Chef för mjukvaruutveckling
$173K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in OM1 è Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $172,860. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in OM1 è di $168,199.

