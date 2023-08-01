Företagskatalog
Olympus
Olympus Löner

Olympuss löneintervall sträcker sig från $54,150 i total kompensation per år för en Maskinvaruingenjör på den nedre änden till $188,438 för en Produktdesigner på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Olympus. Senast uppdaterad: 8/11/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $130K
Revisor
$72.4K
Biomedicinsk ingenjör
$99.5K

Dataanalytiker
$104K
Maskinvaruingenjör
$54.2K
Marknadsföring
$180K
Maskiningenjör
$97.5K
Produktdesigner
$188K
Produktchef
$93.6K
Försäljning
$157K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Olympus är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $188,438. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Olympus är $101,696.

