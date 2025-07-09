Företagskatalog
Olam
Olam Löner

Olams löner varierar från $24,460 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $179,100 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Olam. Senast uppdaterad: 9/17/2025

$160K

Revisor
$24.5K
Styringenjör
$101K
Investmentbanker
$120K

Projektledare
$179K
Vanliga frågor

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Olam jest Projektledare at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $179,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Olam wynosi $110,389.

