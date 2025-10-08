Företagskatalog
Nuro
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Produktionsmjukvaruingenjör

Nuro Produktionsmjukvaruingenjör Löner

Produktionsmjukvaruingenjör-ersättning in United States på Nuro uppgår till $273K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $296K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nuros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$273K
$183K
$70K
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Nuro logotyp

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Nuro omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktionsmjukvaruingenjör på Nuro in United States ligger på en årlig total ersättning på $605,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Nuro för Produktionsmjukvaruingenjör rollen in United States är $310,000.

Andra resurser