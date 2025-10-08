Företagskatalog
Nureva
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nureva Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Full-Stack Mjukvaruingenjör in Canada på Nureva uppgår till CA$74.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nurevas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Totalt per år
CA$74.7K
Nivå
L1
Grundlön
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Nureva?

CA$225K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Nureva in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$95,120. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Nureva för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$73,612.

Andra resurser