Novartis Löner

Novartiss löner varierar från $2,460 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $540,000 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Novartis . Senast uppdaterad: 10/23/2025