Novartis
Novartis Löner

Novartiss löner varierar från $2,460 i total ersättning per år för en Revisor i den lägre delen till $540,000 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Novartis. Senast uppdaterad: 10/23/2025

Datavetare
Median $150K
Dataanalytiker
Median $10.1K
Mjukvaruingenjör
Median $125K

Chef för datavetenskap
Median $31.5K
Affärsutveckling
Median $540K
Lösningsarkitekt
Median $79.4K
Maskiningenjör
Median $100K
Revisor
$2.5K
Administrativ assistent
$14.7K
Biomedicinsk ingenjör
$229K
Affärsoperationer
$24.4K
Chef för affärsoperationer
$269K
Affärsanalytiker
$75.3K
Kundservice
$79.6K
Finansanalytiker
$122K
Personalresurser
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Managementkonsult
$281K
Marknadsföringsoperationer
$26.8K
Produktdesignchef
$64.3K
Produktchef
$94.7K
Programchef
$125K
Projektledare
$24.9K
Försäljning
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Chef för mjukvaruingenjörer
$163K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Novartis är Affärsutveckling med en årlig total ersättning på $540,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Novartis är $97,354.

