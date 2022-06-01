Novant Health Löner

Novant Healths löner varierar från $44,845 i total ersättning per år för en Information Technologist (IT) i den lägre delen till $148,852 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Novant Health . Senast uppdaterad: 10/23/2025