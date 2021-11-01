Företagskatalog
NOV
NOV Löner

NOVs löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Kundserviceoperationer i den lägre delen till $208,035 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NOV. Senast uppdaterad: 10/23/2025

Datavetare
Median $82.5K
Mjukvaruingenjör
Median $94.5K
Lösningsarkitekt
Median $149K

Affärsutveckling
$191K
Kundserviceoperationer
$50.3K
Chef för datavetenskap
$208K
Produktdesigner
$109K
Produktchef
$136K
Projektledare
$96.9K
Säljingenjör
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på NOV är Chef för datavetenskap at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $208,035. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NOV är $109,450.

