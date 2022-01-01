Företagskatalog
Notion
Notion Löner

Notions löner varierar från $53,499 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $531,500 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Notion. Senast uppdaterad: 10/23/2025

Mjukvaruingenjör
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $186K
Produktdesigner
Median $440K

Produktchef
Median $395K
Revisor
$90.5K
Chef för affärsoperationer
$226K
Affärsanalytiker
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Personalresurser
$70K
Marknadsföring
$175K
Programchef
$187K
Rekryterare
$209K
Försäljning
$53.5K
Chef för mjukvaruingenjörer
$128K
Totalersättning
$186K
UX-forskare
$170K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Notion omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window.

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Notion är Mjukvaruingenjör at the L4 level med en årlig total ersättning på $531,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Notion är $196,000.

