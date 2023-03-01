Notable Health Löner

Notable Healths löner varierar från $109,450 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $280,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Notable Health . Senast uppdaterad: 10/23/2025