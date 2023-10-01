NOS Löner

NOSs löner varierar från $23,736 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $58,309 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NOS . Senast uppdaterad: 10/23/2025