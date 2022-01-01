Företagskatalog
NortonLifeLock
NortonLifeLock Löner

NortonLifeLocks löner varierar från $21,883 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $273,360 för en Programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NortonLifeLock. Senast uppdaterad: 10/23/2025

Mjukvaruingenjör
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $200K
Affärsanalytiker
$157K

Affärsutveckling
$159K
Kundservice
$194K
Chef för datavetenskap
$233K
Datavetare
$71.8K
Finansanalytiker
$141K
Marknadsföring
$189K
Marknadsföringsoperationer
$85.4K
Produktdesigner
Median $109K
Programchef
$273K
Projektledare
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Chef för mjukvaruingenjörer
$152K
Lösningsarkitekt
$239K
Teknisk programchef
$209K
Intjänandeschema

30%

ÅR 1

30%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På NortonLifeLock omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 30% intjänas under 1st-ÅR (30.00% årligen)

  • 30% intjänas under 2nd-ÅR (30.00% årligen)

  • 40% intjänas under 3rd-ÅR (40.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på NortonLifeLock är Programchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $273,360. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NortonLifeLock är $154,087.

