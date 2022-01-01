NortonLifeLock Löner

NortonLifeLocks löner varierar från $21,883 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $273,360 för en Programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NortonLifeLock . Senast uppdaterad: 10/23/2025