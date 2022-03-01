Företagskatalog
Northwestern University
Northwestern University Löner

Northwestern Universitys löner varierar från $32,401 i total ersättning per år för en Kundserviceoperationer i den lägre delen till $502,500 för en Läkare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Northwestern University. Senast uppdaterad: 9/9/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $80K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Forskare

Datavetare
Median $62K
Maskiningenjör
Median $40K

Kundservice
Median $33.3K
Materialingenjör
Median $45K
Projektledare
Median $80K
Biomedicinsk ingenjör
$58.1K
Affärsanalytiker
$101K
Affärsutveckling
$83.7K
Kundserviceoperationer
$32.4K
Dataanalytiker
$74.4K
Informationsteknolog (IT)
$85.6K
Läkare
$503K
Produktchef
$89.6K
UX-forskare
$140K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Northwestern University is Läkare at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

