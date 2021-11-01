Företagskatalog
Northern Trust
Northern Trust Löner

Northern Trusts löner varierar från $46,672 i total ersättning per år för en Informationsteknolog (IT) i den lägre delen till $255,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Northern Trust. Senast uppdaterad: 9/9/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $148K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Affärsanalytiker
Median $78K
Produktchef
Median $110K

Informationsteknolog (IT)
Median $46.7K
Lösningsarkitekt
Median $238K
Finansanalytiker
Median $123K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $255K
Revisor
$107K
Administrativ assistent
$63.7K
Kundservice
$79.6K
Dataanalytiker
$81.4K
Datavetare
$94.5K
Personalresurser
$86.2K
Investmentbanker
$86.2K
Produktdesigner
$139K
Rekryterare
$131K
Cybersäkerhetsanalytiker
$109K
Teknisk programchef
$240K
Vanliga frågor

The highest paying role reported at Northern Trust is Chef för mjukvaruingenjörer with a yearly total compensation of $255,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northern Trust is $108,206.

