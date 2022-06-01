Nortal Löner

Nortals löner varierar från $38,904 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $121,605 för en Personalresurser i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Nortal . Senast uppdaterad: 9/9/2025