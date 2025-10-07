Företagskatalog
Nord Security
Nord Security Backend-Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in Germany på Nord Security uppgår till €87.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nord Securitys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/7/2025

Medianpaket
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€87.5K
Nivå
Senior
Grundlön
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Nord Security?

€142K

Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Nord Security in Germany ligger på en årlig total ersättning på €95,251. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Nord Security för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in Germany är €86,093.

