Noon Backend-Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dubai Area

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in Greater Dubai Area på Noon uppgår till AED 276K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Noons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totalt per år
AED 276K
Nivå
SDE 2
Grundlön
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Noon?

AED 588K

Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Noon in Greater Dubai Area ligger på en årlig total ersättning på AED 408,034. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Noon för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in Greater Dubai Area är AED 300,073.

