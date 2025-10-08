Företagskatalog
Noon
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend-Mjukvaruingenjör

  • Egypt

Noon Backend-Mjukvaruingenjör Löner i Egypt

Medianersättningspaketet för Backend-Mjukvaruingenjör in Egypt på Noon uppgår till EGP 1.25M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Noons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Medianpaket
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Totalt per år
EGP 1.25M
Nivå
L1
Grundlön
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på Noon?

EGP 7.92M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend-Mjukvaruingenjör på Noon in Egypt ligger på en årlig total ersättning på EGP 1,251,828. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Noon för Backend-Mjukvaruingenjör rollen in Egypt är EGP 1,246,946.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Noon

Relaterade företag

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Se alla företag ➜

Andra resurser