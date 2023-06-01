Nirvana Insurance Löner

Nirvana Insurances löner varierar från $90,450 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $238,375 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Nirvana Insurance . Senast uppdaterad: 11/24/2025