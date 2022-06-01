Nintex Löner

Nintexs löner varierar från $52,380 i total ersättning per år för en Chef för mjukvaruutveckling i den lägre delen till $199,000 för en Marknadsföring i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Nintex . Senast uppdaterad: 11/24/2025