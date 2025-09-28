Företagskatalog
NimbleRx
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på NimbleRx uppgår till $130K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NimbleRxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
NimbleRx
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$130K
Nivå
-
Grundlön
$100K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på NimbleRx?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at NimbleRx in United States sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NimbleRx for the Mjukvaruingenjör role in United States is $122,000.

Andra resurser