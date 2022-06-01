NielsenIQ Löner

NielsenIQs löner varierar från $15,060 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $393,838 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NielsenIQ . Senast uppdaterad: 11/24/2025