NielsenIQ
NielsenIQ Löner

NielsenIQs löner varierar från $15,060 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $393,838 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på NielsenIQ. Senast uppdaterad: 11/24/2025

Mjukvaruingenjör
Median $15.1K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $132K
Produktchef
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lösningsarkitekt
Median $24.3K
Affärsutveckling
$95.8K
Kundservice
$24.4K
Kundsuccess
$72.8K
Dataanalytiker
$21.8K
Chef för datavetenskap
$154K
IT-teknolog
$101K
Managementkonsult
$97.5K
Marknadsföring
$75.3K
Produktdesigner
$147K
Programchef
$56.6K
Projektledare
$101K
Försäljning
$394K
Cybersäkerhetsanalytiker
$52K
Chef för mjukvaruutveckling
$152K
Teknisk programchef
$56.9K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på NielsenIQ är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $393,838. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NielsenIQ är $95,787.

