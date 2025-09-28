Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Nielsen varierar från ₹1.72M per year för Software Engineer till ₹6.7M per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.27M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nielsens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
