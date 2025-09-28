Företagskatalog
Nielsen
Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Nielsen varierar från ₹1.72M per year för Software Engineer till ₹6.7M per year för Principal Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹2.27M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nielsens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer
(Instegsnivå)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Nielsen?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Nielsen in India ligger på en årlig total ersättning på ₹6,699,892. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Nielsen för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹2,270,206.

