Produktchef-ersättning in United States på Nielsen varierar från $173K per year för Senior Product Manager till $189K per year för Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $174K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nielsens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
