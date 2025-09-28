Företagskatalog
Nielsen
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Nielsen Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Nielsen varierar från $111K per year för Data Scientist till $122K per year för Senior Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $115K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nielsens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Nielsen?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

El paquet salarial més alt reportat per a un Datavetare a Nielsen in United States és una compensació total anual de $165,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Nielsen per al rol de Datavetare in United States és $112,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Nielsen

Relaterade företag

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Se alla företag ➜

Andra resurser