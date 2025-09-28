Datavetare-ersättning in United States på Nielsen varierar från $111K per year för Data Scientist till $122K per year för Senior Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $115K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Nielsens totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***