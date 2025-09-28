Företagskatalog
NICE
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

NICE Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på NICE varierar från $92.3K per year för Software Engineer till $218K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $128K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NICEs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Visa 1 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på NICE?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på NICE in United States ligger på en årlig total ersättning på $217,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NICE för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $125,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för NICE

Relaterade företag

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Se alla företag ➜

Andra resurser