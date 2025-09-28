Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på NICE varierar från $92.3K per year för Software Engineer till $218K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $128K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NICEs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
