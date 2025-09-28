Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Säljingenjör in Canada på NICE uppgår till CA$203K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för NICEs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$203K
Nivå
L2
Grundlön
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$46.5K
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på NICE?

CA$227K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Säljingenjör på NICE in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$211,932. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på NICE för Säljingenjör rollen in Canada är CA$203,611.

